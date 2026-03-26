Beyaz Saray\'dan bir garip sansürlü paylaşım

Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve üzerinde sansür uygulaması bulunan bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük merak uyandırdı.

SANSÜRLÜ FOTOĞRAF BİLMECESİ

Görselde yüzü ve vücut hatları belirgin şekilde buzlanan kişinin, duruşu ve fiziksel özellikleriyle ABD Başkanı Donald Trump’a olan benzerliği dikkat çekti. Fotoğrafın neden bu şekilde paylaşıldığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, takipçiler görselin altına binlerce yorum bıraktı.