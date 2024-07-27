Beyazıt\'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyazıt'ta dün akşam bir kişinin tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki kazaya ilişkin kamera kaydında, Beyazıt İstasyonu'ndaki tramvay yolunun karşısına geçmeye çalışan yayaya, o sırada durağa giriş yapan tramvayın çarptığı görülüyor.
Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan kişinin tramvayın altında kaldığı gözleniyor.
Beyazıt İstasyonu'nda dün akşam yaşanan kazada tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetmiş, incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.
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