Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Beyazıt'ta dün akşam meydana gelen tramvay kazasında, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, tramvay yolunu geçmeye çalışan bir yayaya çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybediyor. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

27.07.2024 20:43
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Beyazıt'ta dün akşam bir kişinin tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki kazaya ilişkin kamera kaydında, Beyazıt İstasyonu'ndaki tramvay yolunun karşısına geçmeye çalışan yayaya, o sırada durağa giriş yapan tramvayın çarptığı görülüyor.
Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan kişinin tramvayın altında kaldığı gözleniyor.
Beyazıt İstasyonu'nda dün akşam yaşanan kazada tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetmiş, incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Beyazıt\'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

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