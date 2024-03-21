Beyin Çipi Takılan Felçli Hasta Düşünce Gücüyle Satranç Oynadı - Son Dakika
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Beyin Çipi Takılan Felçli Hasta Düşünce Gücüyle Satranç Oynadı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından beyin çipi takılan felçli Noland Arbaugh, düşünce gücüyle çevrimiçi ortamda satranç oynamayı başardı. Arbaugh, beynine yerleştirilen çip sayesinde bilgisayar kullanmayı düşünce gücüyle kontrol etti ve çevrimiçi satranç oynadı. Neuralink şirketi, insan beynini bilgisayara bağlamayı amaçlayan bir teknoloji geliştirmektedir.

21.03.2024 20:01  Güncelleme: 20:03
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- Beyin çipi takılan felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

SAN FRANCISCO - ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi tarafından beyin çipi takılan boynundan aşağısı felçli Noland Arbaugh, düşünce gücüyle çevrimiçi ortamda satranç oynamayı başardı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink şirketi bilimde yeni bir çığır açtı. Dalış yaptığı sırada geçirdiği kazanın ardından boynundan aşağısı felç kalan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, ocak ayında beynine yerleştirilen "telepati" isimli çip sayesinde bilgisayar kullanmayı başardı. Düşünce gücüyle bilgisayarın imlecini kontrol etmeyi başaran Arbaugh, çevrimiçi ortamda satranç oynadı.

Neuralink şirketinin canlı yayını sırasında açıklama yapan Arbaugh, satranç oynamayı çok sevmesine rağmen kazanın ardından oynayamadığını belirtti. Beyin çipi takılmadan önce ağzıyla tuttuğu bir çubuk yardımıyla bilgisayar kullandığını aktaran Arbaugh, "Şimdi ise sadece beynimle yapıyorum. Ekranda imlecin hareketlerini görebiliyor musunuz?" dedi. Canlı yayın sırasında röportaj yapan Neuralink mühendisinin "Çalan müziği durdurabilir misin?" sözlerinin ardından müziği durduran Arbaugh, "Hepsini ben yapıyorum. Çok havalı değil mi?" ifadelerini kullandı.

Şirketin kendisine aralıksız 8 saat boyunca oyun oynayabilme yeteneği kazandırdığını dile getiren Arbaugh ayrıca, bu teknolojinin mükemmel olmadığını, bazı sorunlarla karşılaştıklarını da sözlerine ekledi.

Şirket insan beynini bilgisayara bağlamayı amaçlıyor

Madeni para büyüklüğündeki Neuralink cihazının nöron hareketlerini okuyabilen ve kablosuz bağlandığı bir alıcıya sinyal gönderebilen mikroskobik tellerle kafatasına yerleştirildiği biliniyor. Şirket, çipi önce domuzlar ve maymunlar üzerinde denemiş ve maymunların basit video oyunu oynayabildiğini iddia etmişti. Mayıs ayında ise ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından çipi insanlar üzerinde test etme izni verilen Neuralink şirketi, karışık nörolojik durumların üstesinden gelmeye yardımcı olmak amacıyla insan beynini bilgisayara bağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyin Çipi Takılan Felçli Hasta Düşünce Gücüyle Satranç Oynadı - Son Dakika

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