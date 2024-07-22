Beyin Sağlığı ve Hastalıklara Karşı Önleyici Tedbirler Konferansı

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Türk Nöroloji Derneğince İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen konferansta beyin sağlığı ve hastalıklara karşı önleyici tedbirler ele alındı.

"22 Temmuz Dünya Beyin Günü" kapsamındaki konferansta konuşan Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saime Füsun Domaç, gelecek nesiller için daha sağlıklı dünya amacıyla bir arada olduklarını söyledi.

Hastanenin Nöroloji Klinik Eğitim ve İdare Sorumlusu da olan Domaç, "Beyin sağlığı ve korunma konularını ele aldığımızda aslında geleceğimizin temellerini koruyoruz. Bu sadece bir tepki vermekten öte nörolojik hastalıkların önlenmesine yönelik aslında bir kültürü inşa ediyor. Nörolojik bozuklukların önlenmesine ilişkin bağımlılığımız yarının sağlığının temel taşıdır." dedi.

İnme, epilepsi ve Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde risk faktörlerinden korunmanın önemli olduğunu vurgulayan Domaç, dünya genelinde 100 bin kişi başına ortalama 3 nöroloğun düştüğünü, düşük gelirli ülkelerde bu oranın daha da aşağılarda olduğunu kaydetti.

Yaşlılara "bulmaca" ve "puzzle" önerisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Midi ise beyin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere ilişkin sunum yaptı.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Midi, fiziksel aktivitenin yanında beynin de korunması gerektiğini, düzenli egzersiz yapıldığında beyne giden kan akışının arttığını, yeni beyin hücrelerinin büyüdüğünü, bunun da bilişsel işlevin gelişmesini sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Midi, yaşın ilerlemesiyle birlikte beyin sağlığının daha fazla korunması gerektiğine dikkati çekerek, bunun için ileri yaşlarda "bulmaca" ve "puzzle" gibi faaliyetler önerdiklerini söyledi.

Beyin sağlığı açısından 7-8 saatlik uykunun önemli olduğuna dikkati çeken Midi, "Uykuyla beyindeki toksinlerin atılması sağlanıyor. Dengeli beslenmek, yağlı gıdalardan kaçınmak, Akdeniz diyeti dediğimiz meyve, sebze, balık ağırlıklı besinlere önem vermek, tam tahıllar ve proteinleri içeren yiyecekleri gıdalarımızın içerisinde bulundurmak gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Midi, stresten, sigara ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.