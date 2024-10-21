Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde 4 kişinin bulunduğu 9 metre boyutundaki teknenin Riva açıklarında arıza nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
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