Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den Şeffaflık Vurgusu - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den Şeffaflık Vurgusu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, kamu kaynaklarını şeffaf ve adil bir şekilde kullanarak halkın yararına projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Sosyal medyada çıkan iddialara yanıt veren Köseler, Beykoz'un geleceği için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

25.02.2025 16:43  Güncelleme: 17:49
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Beykoz'a gerçek ve kalıcı hizmetler getirmek için çalışıyoruz. Kamu kaynaklarını şeffaf ve adil bir şekilde kullanarak, halkın yararına projeler hayata geçiriyoruz. Beykoz halkı, kimin ilçesi için c¸alıs¸tıgˆını, kimin de sadece algı yaratma çabasında olduğunu net bir şekilde görüyor" dedi.

" Beykoz Belediyesi'ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiaları"nı geçen hafta yalanlayan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medyada kendisi ve belediye yönetimi hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Beykoz'a gerçek ve kalıcı hizmetler getirmek için çalıştıklarını, kamu kaynaklarını şeffaf ve adil bir şekilde kullanarak, halkın yararına projeleri hayata geçirdiklerini belirten Köseler, "Beykoz halkı, kimin ilçesi için c¸alıs¸tıgˆını, kimin de sadece algı yaratma çabasında olduğunu net bir şekilde görüyor. Bizim önceliğimiz her zaman Beykoz'un geleceği olacak" ifadelerini kullandı.

Beykoz halkının desteğiyle göreve geldiklerini vurgulayan Ko¨seler, "yaratılan algı operasyonunun" çalışmalarını sekteye uğratamayacağını belirtti. Sosyal medyada yayılan gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan organize bir akıl olduğunu ifade eden Köseler, "Kamuoyunda gündeme gelen bazı haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Bizim tek amacımız Beykoz için en iyi hizmeti sunmak. Her adımımız şeffaf, her çalışmamız halkın bilgisi dahilinde. Üretilen asılsız söylemler yerine projelerimize ve yaptığımız işlere odaklanıyoruz. Beykoz'u hak ettiği noktaya taşımak için tüm ekibimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Beykoz'un geleceğini birlikte inşa edeceğiz"

Beykoz Belediyesi'nin mali yapısına da değinerek geçmişten devralınan borç yüküne rağmen hizmetlerin aksatılmadan su¨rdu¨ru¨lecegˆini kaydeden Köseler, şöyle devam etti:

"Belediyemizi ekonomik olarak daha gu¨c¸lu¨ bir hale getirmek ic¸in c¸alıs¸malarımızı su¨rdu¨ru¨yoruz. Gec¸mis¸ten devralınan mali yu¨kleri yo¨netirken, aynı zamanda halkımıza verdigˆimiz so¨zleri de yerine getirmeye devam ediyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanarak, Beykoz'a en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız. Bizim muhatabımız Beykoz'un güzel insanlarıdır. Beykoz halkından aldığımız destekle ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gu¨cu¨mu¨zle çalışıyoruz. O¨nu¨mu¨zdeki dönemde önemli projeleri hayata geçirecek, ilçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz. Beykoz'un geleceğini birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den Şeffaflık Vurgusu - Son Dakika

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