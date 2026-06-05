Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

05.06.2026 20:47  Güncelleme: 22:23
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CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına, Havva Dindar'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına, diğer tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmayı CHP CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda partili izledi.

Duruşmanın sabahki bölümünde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, Havva Dindar'ın ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini istedi. Diğer sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamı da talep edildi.

DURUŞMA 13 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Akşam saatlerine kadar devam eden duruşmada mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamınına, diğer tutuklu sanık Havva Dindar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 13 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Alaattin Köseler, Operasyon, İstanbul, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi - Son Dakika

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