Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Öğümce Mahallesi\'nde Mahalle Buluşmaları Gerçekleştirdi

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yerel seçimlerin hemen ardından başlattığı Mahalle Buluşmaları kapsamında Öğümce sakinleriyle buluştu.

Beykoz'da katılımcı demokrasinin adresi haline gelen Mahalle Buluşmaları'nın 21'incisi Öğümce Mahallesi'nde gerçekleşti. Köy kahvesinde gerçekleşen buluşmada mahallenin ulaşımdan imara tüm sorunları tek tek masaya yatırıldı.

Toplantının açılışını yapan ve buluşmaların önemine değinen Başkan Köseler, toplantıya katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Açılış sonrası Mahalle Muhtarı Cengizhan Turaman ve mahalle sakinleri; ulaşım, imar, Riva Deresi'nin kirliliği, su tarifesi, sosyal alan, karavan parkı, Öğümce ve Bozhane mahallelerini birbirine bağlayan yaya köprüsünün atıl durumu, özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sorunlarını Köseler ve ekibine iletti. Köseler, öncelik sıralamasına göre sorunları çözmek için çalışacaklarının sözünü verdi.

Toplantıda mahalle sakinlerinin imar sorunlarını iletmesi sonrası Öğümce Mahallesi'nin imar planları da mahalle sakinleriyle paylaşıldı.

Sunum sonrası Başkan Köseler, planlara ilişkin Öğümce sakinlerinin görüşlerini aldı. Planlar hakkında çok sayıda talep gelmesi sonrası imar konuları ile ilgili olup zaman ayırabilecek mahalle sakinlerini Beykoz Belediyesi'ne planları yetkililer ile ayrıntılı incelemeye davet eden Başkan Köseler, "Belediyeler halkla kamunun buluştuğu alanlardır. İmarla ilgilenen tüm Öğümce mahallesi sakinlerini planları ayrıntılı bir şekilde incelemek, görüş alışverişinde bulunmak için belediyemize bekliyoruz" dedi.