Beykoz Belediye Başkanı Polonezköy sakinlerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Polonezköy sakinlerinin taleplerini dinledi

Beykoz Belediye Başkanı Polonezköy sakinlerinin taleplerini dinledi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Polonezköy'de gerçekleştirilen 'Mahalle Buluşmaları'nda sakinlerin taleplerini dinledi. Köseler, Polonezköy'ün planlarını revize ederek kültürel dokuyu korumak için 'Estetik Kurul' kuracaklarını belirtti.

20.07.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Polonezköy sakinlerinin taleplerini dinledi. Başkan Köseler, "Polonezköy'ün planlarını, sakinlerin taleplerini dikkate alarak, kültürel dokuyu koruyarak revize edeceğiz. Bunu sağlamak için Belediye'de 'Estetik Kurul' kuracağız" dedi.

Beykoz Belediyesi, 'Mahalle Buluşmaları'nın 11'incisini, Polonezköy'de gerçekleştirdi. Polonezköy Amfi Tiyatro'da düzenlenen buluşmaya, Belediye Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Müfit Yetkin ve Bilgehan Murat Miniç, belediye meclis üyeleri, Muhtar Özer Okumuş ile birim müdürleri de katıldı.

Vatandaşlar, öncelikli olarak imar planları, altyapı, toplu ulaşım, trafik düzenlemeleri, kültürel ve turistik faaliyetlerin artırılması, turizmin canlandırılması konularında isteklerini dile getirdi.

'Estetik Kurul' kurulacak

Mevcut imar planlarının mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda revize edileceğini söyleyen Başkan Köseler, "Beykoz'da plan yapan bütün grupları önümüzdeki hafta Belediye'ye davet ediyoruz. Bu planlara itirazlar var. Beykozlu olarak benim de itirazlarım var. Planlama Müdürlüğü'müz bünyesinde hepsiyle ayrı ayrı toplantılar yaparak, itiraz noktalarına çözüm önerilerinin konuşulacağı bir çalışma başlatıyoruz. Belediye bünyesinde bu konuda uzman arkadaşlardan oluşan 'Estetik Kurul' kuralım ve projeleri bu kuruldan geçirdikten sonra uygulayalım istiyoruz" diye konuştu.

Köseler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hafta başında ziyaret ettiği mahallede yapılacak Polonezköy Meydan ve Kırbahçesi Projesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçeceğini de sözlerine ekledi.

Buluşmada, turizm potansiyelini artırmaya yönelik 'Türkiye- Polonya Sanat ve Sergi Evi'nin kurulması, 'Ahşap Heykel Projesi'nin yeniden başlatılması ve kamyon trafiğinin kısıtlanması konuları da ele alındı.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Polonezköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Polonezköy sakinlerinin taleplerini dinledi - Son Dakika

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