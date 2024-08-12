Beykoz Belediye Spor Kulübü 9 Madalya İle Şampiyonayı Tamamladı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Spor Kulübü, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı.

Beykoz Belediye Spor Kulübü, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Yarışlar, 9-11 Ağustos arasında, 36 spor kulübünden 361 sporcunun katılımıyla Eskişehir'deki Sarısungur Göleti'nde yapıldı.

30 kategoride 361 sporcu mücadele etti

Şampiyonada ilk gün bin metre, ikinci gün ise 500 metre yarışları gerçekleştirildi. Nefesleri kesen yarışlar sonunda 30 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Beykoz Belediye Spor Kulübü, Yıldızlar, Mini Minik Kadın ve Mini Minik Erkek kategorilerinde 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak ilçeye döndü.