Beykoz Belediyesi Gıda Denetim Ekibi Sağlıklı ve Güvenli Gıda İçin İşletmeleri Denetliyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Gıda Denetim Ekibi Sağlıklı ve Güvenli Gıda İçin İşletmeleri Denetliyor

Beykoz Belediyesi Gıda Denetim Ekibi Sağlıklı ve Güvenli Gıda İçin İşletmeleri Denetliyor

Beykoz Belediyesi Gıda Denetim Ekibi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için her gün işletmeleri denetliyor. Genel hijyen, ekipman temizliği, etiket denetimi yapılıyor, yasalara uyum ve evrak kontrolleri de sağlanıyor. Halk sağlığının korunması ve sofralara temiz gıda ulaşması amaçlanıyor.

21.08.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi Gıda Denetim Ekibi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için her gün işletmeleri denetliyor.

Beykoz Belediyesi'nin sürdürdüğü gıda denetimlerinde genel hijyen, ekipman temizliği, etiket denetimi yapılıyor, yasalara uyum ve evrak kontrolleri de sağlanıyor. Belediye'nin gıda mühendislerinin ve Zabıta Müdürlüğü'nün, ilçenin tamamında faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik ortak gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığının korunması ve sofralara temiz gıda ulaşması amaçlanıyor.

Hijyen ve fiyatlar kontrol ediliyor

Ürünlerin tazeliğini, kalitesini ve gramajını da kontrol eden ekipler, kurallara uyulması konusunda işletmelere uyarılarda bulunuyor. İlçe genelinde insan sağlığına, tüketici haklarına saygı gösteren nitelikli ve temiz işletmelere 'Beyaz Bayrak' veriliyor. Uygulamayla ilçede kaliteli hizmet veren işletmelerin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Gıda Denetim Ekibi Sağlıklı ve Güvenli Gıda İçin İşletmeleri Denetliyor - Son Dakika

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