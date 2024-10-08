Beykoz Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Birçok Sosyal Destek Sunuyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde sıcak yemekten alışveriş desteğine, temizlikten eğitim ve kırtasiye yardımına kadar sosyal dayanışmayı güçlendiren birçok destek sağlıyor.

Beykoz Belediyesi, Başkan Alaattin Köseler'in döneminde engelli, yaşlı ve hastaların günlük hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak için birçok ücretsiz hizmet sunuyor.

Sunulan hizmetlerin bazıları şu şekilde:

-Özel gereksinimli çocuk ve gençlerin hayata özgüvenle hazırlanmaları için çalışmalar yapan BEYMER (Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi), çeşitli atölye ve sanat faaliyetleri, fizyoterapi ve sağlık hizmetleriyle bireye destek veriyor. Bugüne kadar üyelerine 3 bin 54 seans hizmet veren BEYMER, 3 yaş ve üzeri tüm ilçe sakinlerinin yararlandığı psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında ise bin 198 seans terapi sundu. Uzman eğitmen ve psikologların görev yaptığı merkezde öğrenciler spor, mutfak, tarım ve sanat atölyelerine katılarak özgüven ve iletişim becerileri kazanıyor.

-'Evde Sıcak Yemek' hizmetiyle haftanın 7 günü, kendi yemeğini hazırlayacak gücü olmayan yaşlı, hasta ve engelli kimselerin sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Belediyenin mutfağında hazırlanan yemekler sosyal yardım işleri ekipleri tarafından evlere teslim ediyor. Hizmet kapsamında bugüne kadar 438 hanede 739 kişiye 257 bin 220 tabldot yemek verildi.

-65 yaş ve üstü vatandaşların yararlandığı 'Evde Temizlik Hizmeti'yle ihtiyaç sahibi evler temizleniyor. Sosyal yardım işleri ekipleri belediyeye kayıtlı evleri aylık periyotla ziyaret ederek yaşlıların yaşam alanlarında temizlik yapıyor. Yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran hizmet kapsamında 332 ev her ay ziyaret ediliyor.

-'Evde Kuaför Hizmeti'yle 65 yaş üstü yaşlılar, engel ve yatağa bağımlı kimseler evlerinde ziyaret ediliyor. Randevuyla eve giden kuaförler, ihtiyaç sahibi vatandaşın bakımını yapıyor. Beykoz genelinde bugüne kadar 70 haneye 885 kez evde kuaför hizmeti verildi.

-Sosyal yardımların doğru kişilere ulaşması için kurumda kayıtlı olan 4 bin 65 kişi incelenerek gerçek ihtiyaç sahipleri 2 bin 686 olarak belirlendi. Sosyal Yardım Kartı'yla ailelere her ay bin TL'lik alışveriş desteği veriliyor. Aileler bu destekle ilçedeki marketlerden ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabiliyor.

-Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yıllık 6 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak, başvuruda bulunan bin 456 öğrenciden uygun şartları taşıyanlara ödeme yapılacak.

-Belediye, sıcak çorba ikramıyla haftanın 6 günü 06.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor, ayrıca hastane önlerinde de çorba ikramı yapılıyor. Kavacık Meydanı'ndaki Beykoz Sofrası'nda bu zamana kadar 748 bin 950, Beykoz Devlet Hastanesi önünde 166 bin 480 ve Tepeüstü Ek Hizmet Binası önünde mobil araçlarla 25 bin 680 porsiyon çorba ikram edildi.

-Beykoz'da yeni doğan bebekler, "Hoş Geldin Bebek" uygulaması ile karşılanıyor. Sosyal yardım işleri ekipleri, bugüne kadar talepte bulunan 230 aileyi ziyaret ederek, içinde temel bebek bakım malzemeleri olan hediye paketi verdi.

-Engelli ve yatağa bağımlı ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitelerini artırmak için hasta yatağı ve tekerlekli sandalye desteği sağlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran 99 kişiye hasta yatağı, 51 kişiye ise tekerlekli sandalye temin edildi.

-İlçede geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleniyle 72 çocuk, sağlıklı şekilde sünnet ettirildi. Ayrıca belediye, cenaze evlerine, masa sandalye, çay kazanı ve ikramlar da götürüyor.