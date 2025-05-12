Beykoz Belediyesi Kursiyerlerinden Anneler Günü'ne Özel "Şefkatin Renkleri" Sergisi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Kursiyerlerinden Anneler Günü'ne Özel "Şefkatin Renkleri" Sergisi

Beykoz Belediyesi’nin açtığı ebru ve resim kurslarına katılan öğrencilerin Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı “Şefkatin Renkleri” sergisine ilgi yoğundu. Sergi açılışında Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, “Anneler Günü’nü kutlamanın en güzel yolu bu: Çocukların kalbinden çıkan duygulara kulak vermek” dedi.

12.05.2025 10:33  Güncelleme: 11:10
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin açtığı ebru ve resim kurslarına katılan öğrencilerin Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı "Şefkatin Renkleri" sergisine ilgi yoğundu. Sergi açılışında Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Anneler Günü'nü kutlamanın en güzel yolu bu: Çocukların kalbinden çıkan duygulara kulak vermek" dedi.

Beykoz Belediyesi'nin kursiyerleri, Anneler Günü dolayısıyla "Şefkatin Renkleri"ni hazıladı. Çocukların resim ve ebru çalışmalarından oluşan sergi, büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocukların kalplerinden gelen renkli dünyasına tanıklık etti.

Serginin açılışına katılan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, konuşmasında annelik duygusunun sanata yansımasının etkileyici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün burada, anne sevgisinin sanata dönüşümüne tanıklık etmek için bir aradayız. 'Şefkatin Renkleri' sergimizde, BEYSEM kurslarımızda eğitim alan minik ressamlarımız ve ebru sanatçılarımız, bizlere sevgiyi, emeği ve umudu resmettiler.Her bir eserde, anne sevgisi ve şefkatin en saf hali gizli. Bu sergide renkler, kalpten gelen duygularla birlikte konuşuyor. Anneler Günü'nü kutlamanın en güzel yolu bu: Çocukların kalbinden çıkan duygulara kulak vermek. Ben de bu vesileyle kendi annemin ellerinden öpüyor, evladını toprağa vermiş Şehit annelerimize yürek dolusu sabır diliyor, tüm annelerimizin ve anne yüreği taşıyan herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok yakında açacağımız iki Yuvamız Beykoz merkezimizle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçecek Yuvamız İstanbul çocuk merkezlerimizle daha fazla çocuğa ve daha fazla anneye ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu güzel adımların arkasında duran, her zaman çocukların ve kadınların yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Alaattin Köseler'e ben de bir anne olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."

Konuşmanın ardından CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve mahalle sakinlerinin katılımıyla serginin açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar, resim eğitmeni Nihal Doğan ve ebru eğitmeni Abdulvahap Ertekin ile birlikte sergiyi gezdi. Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel eserleri tek tek inceleyerek genç ressam ve ebru sanatçılarını tebrik ederek ve annelerinin gününü kutladı.

Ebru teknesinde şefkatin renkleri

Günün anısına tüm annelere karanfil armağan eden Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, serginin ardından Baruthane Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ebru kursu öğrencisi Belinay ile birlikte ebru yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel güne renkli bir anı bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Kursiyerlerinden Anneler Günü'ne Özel 'Şefkatin Renkleri' Sergisi - Son Dakika

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