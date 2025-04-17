Beykoz Belediyesi'nden Gezici Sağlık Otobüsü Hizmeti

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran Gezici Sağlık Otobüsü ile mahalle mahalle dolaşarak diyabetten göz sağlığına, hastaneye gitmeden önce vatandaşlara ön kontrol imkanı sunuyor.

Beykoz Belediyesi'nin Gezici Sağlık Otobüsü, ilçenin dört bir yanında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son bir yılda 3 binin üstünde ilçe sakinine diyabet, kansızlık ve göz tansiyonu gibi yaygın sağlık sorunlarına yönelik ölçümlerde bulunan Gezici Sağlık Otobüsü ile bireyler sağlık durumları hakkında ilk elden bilgi sahibi oluyor.

Otobüste görevli sağlık ekipleri, vatandaşları ölçümler sonrasında bilgilendirerek gerek görülmesi durumunda ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Bu sayede hem sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor hem de erken teşhis ile olası risklerin önüne geçiliyor. Mahalle sakinlerinin kapısına kadar ulaşan hizmet, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Gezici Sağlık Otobüsü'nün gideceği mahalleler, Beykoz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.