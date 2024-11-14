Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma

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3 konsere yaklaşık 20 milyon lira bedelli ihale yaptığı ve Tuzlaspor AŞ'den alınan hisseleri usulsüz şekilde harcadığı iddiasıyla Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma için müfettiş talebinde bulunuldu.

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.