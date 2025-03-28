Beykoz Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Geniş Kapsamlı Temizlik Çalışması Yaptı

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda ana arterlerden mahalle aralarına kadar süpürme, yıkama ve dezenfekte işlemleri yapıldı.

Caddeler, sokaklar ve meydanlar, Beykoz Belediyesi'nin araçları ile yıkanarak temizlenirken, çöp konteynerleri de özel yıkama araçlarıyla dezenfekte edildi. Bu sayede kötü koku oluşumunun önüne geçilerek çevre temizliği en üst seviyeye çıkarıldı.

İlçedeki ibadethaneler de bayrama özel olarak hazırlandı. Rutin olarak devam eden cami temizlik hizmetleri kapsamlı hale getirilerek detaylı hijyen çalışmaları yapıldı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için ilçedeki tüm camiler titizlikle temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin hijyen standartlarını en üst seviyede tutmak için çalışmalarına devam ediyor.