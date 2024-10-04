Beykoz\'da 2024-2025 Kültür ve Sanat Sezonu Başladı

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(İSTANBUL) - Beykoz'da 2024-2025 kültür ve sanat sezonu, yetişkin ve çocuklara özel tiyatro oyunlarıyla başladı. Beykoz Kart sahipleri, tüm oyunları yüzde 50 indirim avantajıyla izleyecek.

Beykoz Belediyesi tarafından sanatın tüm kesimlere ulaşması için komediden drama zengin bir içerikle hazırlanan tiyatro oyunları, ekim ayı boyunca sanatseverlere farklı alternatifler sunacak.

Ailece kalite zaman geçirmek isteyen sanatseverlerin ilk tercihi çocuk tiyatroları, çevreden doğaya renkli ve eğlenceli konularıyla 3 yaş ve üstü minik sanat dostlarını ağırlayacak. Yetişkin tiyatro oyunları ise farklı insanlık hallerini sahneye taşıyacak.

İlçe sakinleri, tüm tiyatro biletlerini, 'kultursanat.beykoz.bel.tr' adresinden temin edebilecek. Bilet fiyatları, yetişkinler için 80 TL, çocuklar için 40 TL olarak belirlendi. Beykoz Kart sahipleri ise tüm oyunları yüzde 50 indirim avantajıyla izleyebilecek.