Beykoz'da 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz'da 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin sevkiyat sırasında eskortluk yaptığı belirlenirken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespit çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da 409 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Eyüpcan Ural'ın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler ayrıca, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş'in, sevkiyat sırasında farklı bir araçla önden giderek yol kontrolü yapacağı ve uyuşturucu yüklü araca eskortluk edeceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken, şüpheliler Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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