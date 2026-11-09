Beykoz'da 41 sanıklı davanın 8. duruşması başladı, Köseler'i alkışlayanlar çıkarıldı - Son Dakika
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Beykoz'da 41 sanıklı davanın 8. duruşması başladı, Köseler'i alkışlayanlar çıkarıldı

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Beykoz\'da 41 sanıklı davanın 8. duruşması başladı, Köseler\'i alkışlayanlar çıkarıldı
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 41 sanıklı davanın 8. duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başladı. Köseler'i alkışlayan izleyicilerin çıkarılmasıyla duruşma, sanıkların birinci derece yakınları dışındaki izleyiciler olmadan sürdü.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Aralarında, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 41 sanıklı davanın 8. duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başladı. Salona getirilişi sırasında Köseler'i alkışlayan bazı izleyiciler salon dışına çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, belediyenin mal ve hizmet alımlarıyla ilgili davanın sanık sayısı, davanın altıncı duruşmasından hemen önce başlatılan yeni bir soruşturma doğrultusunda açılan davanın birleştirilmesiyle 41'e yükselmişti.

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görülen duruşma için Köseler salona getirildiği sırada izleyicilerin bulunduğu bölümden alkış tutuldu. Mahkeme başkanı alkış tutanların kim olduğunu sordu. Yanıt gelmemesi üzerine mahkeme başkanı tüm izleyicilerin dışarı çıkartılmasını söyledi. Tutuklu sanık yakınlarının itirazı üzerine mahkeme başkanı sanıkların birinci derece yakınları dışındaki tüm izleyicilerin salondan çıkarılması talimatını verdi.

İzleyicilerin salondan çıkartılmasının ardından duruşma 11.45 sıralarında başladı.

Kaynak: ANKA
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