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Beykoz'da ADD'ye Bina Tahsisi

Beykoz\'da ADD\'ye Bina Tahsisi

Beykoz Belediyesi, Çubuklu'daki taşınmazı 20 yıllığına Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tahsis etti.

08.11.2024 15:46
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Beykoz Belediye Meclisinde, Çubuklu'da bulunan bir taşınmazın Atatürkçü Düşünce Derneğine (ADD) 20 yıllığına tahsisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda, gündem dışı konular tartışıldı.

Toplantıda, karar çıkmadan ADD Beykoz Şubesinin taşınması nedeniyle mecliste tartışmalara neden olan, mülkiyeti belediyeye ait Çubuklu Mahallesi'ndeki binanın, ortak hizmet projesi geliştirilmesi amacıyla 20 yıllığına bu derneğe tahsisi görüşüldü.

AK Parti'li Meclis Üyesi Gaye Zayıf, ADD'den önce, Başkan Köseler'in de üyesi olduğu Beykoz Meclis Üyeleri Derneğine bina için söz verildiğini dile getirdi.

Zayıf, etik bulmadıkları için konu hakkında ret oyu vereceklerini kaydetti.

Oylama sonucu binanın ADD'ye devri oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis gündeminde ayrıca İftah İlim ve Kültür Derneği ile Beykoz Belediyesi arasında 2019'da yapılan işbirliği protokolünün feshi konusu da yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, derneğin her yaştan insana eğitim hizmeti verdiğini ifade etti.

Yurt içi ile dışından doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin dernekte misafir edildiğini anlatan Deliak, burasının Beykozlular için faydalı hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Deliak, protokolün iptalinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri döneminde tüm görüşlerden kişilere el uzatıldığı belirtilen "Beykoz İttifakı" söylemiyle de çeliştiğini kaydetti.

Protokolün iptali, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da ADD'ye Bina Tahsisi - Son Dakika

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