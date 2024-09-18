Beykoz'da El Bombası ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Beykoz'da El Bombası ve Silah Operasyonu

Beykoz\'da El Bombası ve Silah Operasyonu

Beykoz'da yol kenarında bulunan el bombalarıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

18.09.2024 16:26
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BEYKOZ'da yol kenarında bulunan 2 el bombasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanların ev ve iş yerinde yapılan aramada; uzun namlulu silah, balistik yelek, kar maskesi ve bir adet çalıntı araç ele geçirildi.

Beykoz- Kavacık bağlantı yolunda 12 Eylül'de yol kenarında bulunan 2 adet el bombasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şişli'de 3 adrese yapılan baskında A.K., O.G., A.K., A.B., M.S.K. ve S.D. gözaltına alınmış yapılan aramalarda ise; 2 adet uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 72 adet çeşitli ebatlarda fişek, 2 adet balistik yelek, 4 adet kar maskesi, bir adet çalıntı araç ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kavacık, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

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