Beykoz'da Gecekondu Zemininde Çökme Oluyor: 80 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Beykoz'da Gecekondu Zemininde Çökme Oluyor: 80 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Beykoz\'da Gecekondu Zemininde Çökme Oluyor: 80 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Beykoz'da 80 yaşındaki Fatma Çıdık'ın yaşadığı gecekondu, odasının zemininde çökme ile karşılaştı. Belediyenin çevre güvenliği sağladığı olayda, Fatma Çıdık komşularının ihbarıyla kurtarılırken, ev mühürlendi.

27.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:21
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BEYKOZ'da, 80 yaşındaki Fatma Çıdık uyuduğu sırada odasının zemini çöktü. Belediye ekiplerinin inceleme yaptığı gecekondu mühürlenirken Çıdık kızının evine götürüldü.

Yeni Mahalle Çiftlik Caddesi'nde gecekonduda yaşayan Fatma Çıdık, gece saatlerinde zeminden gelen seslerle uyandı. Odanın zemininde çökme olduğunu gören Fatma Çıdık, evinden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadı. Komşuları ise evin güvenli olmadığını belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi. Astım hastası olan Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.

'3-4 KEZ SEL BASTI'

Daha önce evinde sel baskını olduğunu belirten Fatma Çıdık, "Burayı daha önce 3-4 kez sel bastı ama hiç çökmemişti. İlk defa çöktü, çok korktum. Evi vefat eden eşim yaptırmıştı" dedi.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Gecekondu Zemininde Çökme Oluyor: 80 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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