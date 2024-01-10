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Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki 3 araca çarptı - Son Dakika
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Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki 3 araca çarptı

Beykoz'da seyir halinde olan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almadı ancak 3 araç ve otobüste hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Beykoz\'da İETT\'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki 3 araca çarptı
10.01.2024 - 08:09,
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Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.

Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki 3 araca çarptı - Son Dakika
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