Beykoz'da İhale Soruşturması Gündemde

Beykoz Belediye Meclisinde, belediyeye yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması konuşuldu.

Beykoz Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, Beykoz Belediyesine yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasına değindi.

Beykoz'un 1984'ten bu yana belediye olarak hizmet verdiğini belirten Deliak, "Beykoz bu 40 yılda görmediği rezilliği, çürümüşlüğü, rezaleti, skandalı, iflası, CHP'li belediye döneminde bir yıl dolmadan görmüştür. Adli makamlarca yapılan yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek maksatlı örgüt kurma soruşturmasında belediye başkanı, başkan yardımcısı, müdürler, belediye çalışanları gözaltına alınmış, tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün basına yansıyan gözaltı sürecindeki ifadelerini aktaran Deliak, Gül'ün ifadesinde "yerel seçimden sonra yapılan tüm ihalelerin usulsüz şekilde yapıldığını ve bu durumdan vicdanen rahatsızlık duyduğunu" dile getirdiğini söyledi.

"Beykoz'a yapacağınız en iyi hizmet biz bu işi beceremedik deyip bırakmak olmalıdır"

Soruşturmanın CHP'lilerin kendi içlerinde yaptıkları kavga sonrası birbirlerini ihbar etmesiyle ortaya çıktığını aktaran Deliak, şöyle konuştu:

"Tüm süreç Beylikdüzü-İBB ekibiyle Ataşehir ekibinin kavgasına sahne olmuş, geldiğimiz noktada Alaattin (Köseler) Bey ve yanındaki ekip kaybetmiş, Beylikdüzü-İBB ekibi kazanmış gözükmektedir. Belediye Başkanvekilimiz Özlem (Vural Gürzel) Hanım da Beylikdüzü-İBB ekibine dahildir. Ancak Beylikdüzü-İBB ekibinin en önemli temsilcisi Fidan (Gül) Hanım tutuklanınca bu ekip de darbe yemiştir. Kamuoyunda konuşulan konu Beykoz'a kayyum atanmıştır. Kayyum atayan ise bizzat Sayın (Ekrem) İmamoğlu'dur. CHP Belediye Başkanvekili adayı Sayın İmamoğlu tarafından belirlenmiş, seçilmesi için CHP'li meclis üyelerine telkinde bulunulmuştur."

Deliak, kamuoyunda Beykoz Belediyesini, Beylikdüzü'nden ve İBB'den gelen ekibin yönettiği yönünde bir rahatsızlık bulunduğunu belirterek, bazı isimlerin geçmişten gelen yolsuzluk yargılamaları bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in de meydana gelen olaylar konusunda tek kelime etmediğini dile getiren Deliak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi, Alaattin Bey'in ekibi tarafından, meclis üyesi olduğu dönemde içeriden muhbirlik yapmakla, belediye başkanına kumpas kurmakla ve operasyon çekmekle suçlanmaktadır. Bu süreçte başkan yardımcısı olan Fidan Gül ile beraber hareket ettiği iddia edilmektedir. Suçu olanlar mahkemelerde bireysel hesaplarını elbette verirler. CHP ise Beykoz halkına bu rezilliklerin siyasi hesabını verecektir. Beykoz'a yapacağınız en iyi hizmet, biz bu işi beceremedik deyip bırakmak olmalıdır."

"Aksaklıkları gidermek için uğraşıyoruz"

Deliak'a yanıt veren CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural, "Beykoz, Beykoz'dan yönetilmiyor" iddiasını kabul etmediğini belirterek, tüm meclis üyelerinin Beykozlu olduğunu savundu.

Belediye ile ilgili bazı aksaklıklar bulunduğunu dile getiren Vural, şunları kaydetti:

"Anlattıklarınızın bazıları doğrudur. O aksaklıkları gidermek için uğraşıyoruz. Aksaklık niye var? Büyük bir kazaya uğradık, görmüyor musunuz bunu? Hiç mi bir AK Partili belediyede şikayet yok, soruşturma yok. Hep mi CHP'li belediyelerde var. Ahmet (Deliak) Bey ifadelerden bir şeyler okudu. Suçluluğu tespit edilene kadar herkes suçsuzdur. Bunların Beykoz Meclisinde dile getirilmesini çok doğru bulmuyorum."

"BEYSEM'de çalışan 100'ü aşkın öğretmen maaş alamıyor"

AK Parti'li Meclis Üyesi Burak Karaçam ise Beykoz Sanat Eğitim Merkezi (BEYSEM) çalışanlarının maaş problemini gündeme taşıdı.

BEYSEM'de çalışan 100'ü aşkın öğretmenin maaş alamadığını aktaran Karaçam, "Bakın bu keyfiyettir. Bunu sadece maddi krizle açıklamak mümkün değil. Bu vicdansızlığa doğru gidiyor. Gerekiyorsa el ele verelim, ortaya bir irade koyalım. İşçiye verilen vaatler de ortada. Tediye ödemeleri hala geriden geliyor." şeklinde konuştu.

Karaçam, seçim sonrası bazı çalışanların işten çıkarıldığını, bir kısım personelin de istenmeyen alanlara sürgün edildiğini söyledi.

Belediyenin ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırmada da yetersiz kaldığını ifade eden Karaçam, "Daha önce ihtiyaç sahibi ailelere 4 çeşit yemek götürüyorduk. Yaklaşık 4-5 gündür ihtiyaç sahibi bu ailelerin evine kaşar, ekmek ve meyve suyu gönderiliyor. Bir çorba yapmayı başaramadı Beykoz Belediyemiz. Ben yaparım çorbayı." ifadesini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Koçak ise BEYSEM'deki öğretmen maaşları konusuna değinerek, "Öğretmenlerin maaşlarının yarısı ödendi. Geri kalan kısmı da ödenecektir." diye konuştu.

Koçak, "Beylikdüzü'nden Beykoz'a kayyum atandı" sözlerini de kabul etmediklerini belirterek, "Bu meclis üyelerine hakaret olur. Biz Başkanvekilimize özgür irademizle oy verdik." dedi.

Konuşmaların ardından görüşülen gündem maddeleri komisyonlara havale edildi.