Beykoz'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

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(İSTANBUL) - Beykoz'da huzurlu bir Kurban Bayramı için satış ve kesim yerlerinden cami ve sosyal tesislere kadar tüm alanlarda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların buluşacağı camiler temizlenirken, zabıta ve temizlik ekipleri 7/24 hizmet verecek. "Boğa Yakalama Timi" ise kaçan kurbanlıklar için teyakkuzda olacak.

Beykoz Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirmesi ve bayram tatili boyunca ziyaretlerini yapabilmesi için tüm ekipleriyle sahada olacak. Vatandaşlar kurban satış ve kesim yerleri ve ilçe genelinde verilen zabıta, veteriner ve temizlik hizmetleriyle mutlu bir bayram yaşayacak.

Kaçan kurbanlıklar için "Boğa Yakalama Timi" kuruldu. Veterinerlerden oluşan tim sahada göreve hazır olarak bekletilecek, vatandaşlardan gelen ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

Beykoz Belediyesi'nin 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi'ne yapılacak münferit kurban atığı alım talepleri karşılanacak.