Beykoz'da Mezardan Örnekler Yeniden Defnedildi - Son Dakika
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Beykoz'da Mezardan Örnekler Yeniden Defnedildi

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Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan örnekler, yeniden kabrine konuldu. Ölüm sebebi incelenecek.

Beykoz'da, 2016 yılında evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, dün açılan mezardan alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) incelendi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi.

Örnekler, kazılan mezara defnedildi.

ATK'de, örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı açıklamada kaydedilmişti.

Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri dün sabah saatlerinde Denizolgun'un kabrine gelmişti.

Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla ATK'ye götürülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Mezardan Örnekler Yeniden Defnedildi - Son Dakika

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