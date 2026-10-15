Beykoz\'da Riva Deresi taştı, su altındaki seralar ve fidanlıklar dronla görüntülendi

Beykoz'da Riva Deresi taştı, su altındaki seralar ve fidanlıklar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da sağanağın ardından debisi yükselen Riva Deresi taştı. Taşkın nedeniyle seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kalırken bölgede ulaşımda aksama yaşanmadı, su altındaki alanlar dronla görüntülendi.
BEYKOZ'da sağanağın ardından debisi yükselen Riva Deresi taştı. Su altında kalan seralar ve fidanlıklar dronla havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Beykoz'da Riva Deresi'nin taşması nedeniyle seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı. Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken su altında kalan alanlar dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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