Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat: 1 tutuklama

Beykoz'da, sit alanına kaçak hafriyat dökülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatsız faaliyet gösterdiği değerlendirilen bir işletmenin hafriyat atıklarını sit alanına kaçak döktüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu alana 2 plakasız tır ve iş makinesiyle hafriyat döküldüğü dron destekli incelemelerde tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında araçların bir iş yerine giriş yaptığı belirlendi.

Buraya düzenlenen operasyonda iş yeri yetkilisi C.A. (44), tır sürücüleri İ.F. (47) ile A.Ü. (47), iş makinesi operatörü M.A. (43) gözaltına alındı.

İş yeri sahibi M.A. (32) ise Riva Mahallesi Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi'nde yakalandı.

Araç sürücülerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "plakasız araç kullanmak" ve "sürücü belgesi sertifikasını dönüştürmemek" maddelerinden toplam 115 bin 258 lira idari para cezası uygulandı. Araçlar, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Bu iş yerinin, 19 Nisan'da Beykoz Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendiği de belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "çevrenin kasten kirletilmesi ve sit alanına müdahale" ve "mühür fekki" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. (44) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden M.A. (43) için adli kontrol hükümleri uygulanırken İ.F. (47), A.Ü. (47) ve M.A. (32) serbest bırakıldı.