Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Beykoz\'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
24.06.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da düzenlenen operasyonda 10 binden fazla tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

BEYKOZ'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen 10 binden fazla tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, Beykoz'da bir evde tarihi eser niteliğindeki çok sayıda kültür varlığının yasadışı olarak bulundurulduğu tespit edildi.

ANADOLU SELÇUKLU, BÜYÜK SELÇUKLU, ROMA, BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 bin 819 obje ve 3 bin 366 sikke olmak üzere toplam 10 bin 185 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerde yapılan incelemelerde, objelerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi. Eserlerin farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve çeşitli tarihi eserlerden oluştuğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uzmanların ilk incelemelerinde ele geçirilen eserlerin büyük bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve miktarı dikkate alındığında operasyonun Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihindeki en nitelikli tarihi eser operasyonlarından biri olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merak edilen soru yanıt buldu Torreira’dan Icardi sözleri Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri
Edin Visca yuvaya geri döndü Edin Visca yuvaya geri döndü
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Arkadaşına IBAN’ını verdi, Interpol ile aranıp ABD’de yakalandı Arkadaşına IBAN'ını verdi, Interpol ile aranıp ABD'de yakalandı

14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
14:36
Bir transfer daha açıklandı Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe’de
Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
14:23
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
14:09
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:54
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 14:48:11. #7.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.