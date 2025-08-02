Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.
Akıntıya kapıldığı belirtilen Ömer Fırtına'nın (27) ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Tekne Kazası: 3 Kurtarıldı, 1 Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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