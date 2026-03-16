Beykoz\'da Trafik Denetiminde 58 Sürücüye Ceza

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Kuzey-Güney katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan kontrollerde 'Hatalı şerit değiştirmek (kaynak yapmak)', 'Yaya geçidi ihlali', 'Seyir halinde cep telefonu kullanımı', 'Ters yönde araç kullanma', 'Hatalı park', 'Trafik işaret ve levhalarına uymama' gibi kural ihlalleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 58 sürücüye 190 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.