Beykoz'da 'Yuvamız Beykoz' Çocuk Etkinlik Merkezleri Açılıyor - Son Dakika
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Beykoz'da 'Yuvamız Beykoz' Çocuk Etkinlik Merkezleri Açılıyor

Beykoz\'da \'Yuvamız Beykoz\' Çocuk Etkinlik Merkezleri Açılıyor

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'Yuvamız Beykoz' adlı çocuk etkinlik merkezlerinin hizmete gireceğini duyurdu. Merkezler, çocuklara nitelikli gelişim desteği sunacak ve ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

12.02.2025 10:47  Güncelleme: 12:02
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Çamlıbahçe ve Çiftlik mahallelerinde devam eden "Yuvamız Beykoz" Çocuk Etkinlik Merkezleri'ni ziyaret etti. İki merkezin de yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Başkan Köseler, "Ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edeceği çocuk etkinlik merkezlerimiz, Beykoz'da yavrularımıza nitelikli ve eşit hizmet sunan sıcak birer yuva olacak" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in seçim vaatleri arasında yer alan, ilçede çocuklara sevgi dolu bir ortamda gelişim desteği sağlamayı hedefleyen "Yuvamız Beykoz" Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde (ÇEM) inşaat çalışmaları devam ediyor. Belediye, 2025 yılı hedefleri kapsamında yıl sonuna kadar toplam 6 çocuk etkinlik merkezini ilçeye kazandırmayı amaçlıyor.

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Yakın zamanda tamamlanarak hizmete başlaması planlanan "Yuvamız Beykoz" Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde incelemelerde bulunan Başkan Alaattin Köseler, "Ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edeceği çocuk etkinlik merkezlerimiz, Beykoz'da yavrularımıza nitelikli ve eşit hizmet sunan sıcak birer yuva olacak. Çamlıbahçe ve Çiftlik Mahallelerimizde 'Yuvamız Beykoz' çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Uzman kadroyla gelişim desteği verilecek

Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocuklara fırsat eşitliği sağlamak ve ülkedeki zorlu ekonomik koşullarda ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçiriliyor. "Yuvamız Beykoz" Çocuk Etkinlik Merkezleri'nden 36-66 ay arasındaki çocuklar yararlanacak. Merkezlerde çocuklara ihtiyaç duydukları sosyal ortamda uzman kadroyla gelişim desteği verilecek. Çamlıbahçe Mahallesi'nde 3 derslikli, Çiftlik Mahallesi'nde ise 4 derslikli olarak yapımı başlayan merkezlerde çocuklar için rengarenk sınıflar ve oyun alanları kurulacak. Yaşlarına uygun materyaller ve yaratıcı etkinliklerle sosyal ve bilişsel gelişimleri desteklenen çocuklar geleceğe güvenle hazırlanacak.

Ailelerin yükü azalacak

Ailelerin çocuklarını mahallelerinde emanet edebileceği 'Yuvamız Beykoz' Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocukları yaşlarına uygun etkinliklerle ağırlarken, masrafları azalan ailelerin de bu zorlu ekonomik koşullarda rahat bir nefes almasını sağlayacak.

"Yuvamız Beykoz" merkezlerine kayıt koşulları kurumun internet adresinden ve sosyal medya aracılığı ile duyurulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da 'Yuvamız Beykoz' Çocuk Etkinlik Merkezleri Açılıyor - Son Dakika

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