Beykoz'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Karıştı

20.05.2026 19:30
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilin çarptığı TIR, bariyerleri aşarak yolun dışına çıktı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ECG 618 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR ise önce önünde seyreden kamyona çarptı, ardından bariyerleri aşarak yolun dışına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
