Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi, dezavantajlı çocuklara hizmet vermeye başladı

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(İSTANBUL) - Beykoz'daki dezavantajlı çocuk ve gençlerin çeşitli eğitim ve sağlık hizmetleriyle buluşmasını sağlayan Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER), tadilat çalışmalarının ardından uzman kadrosuyla kapılarını açtı.

Beykoz Belediyesi tarafından özel bireylerin yaşam ve iletişim becerileri kazanmaları ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla kurulan merkezde, sağlıktan eğitime, psikolojik danışmanlıktan el sanatlarına geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Çubuklu'daki mevcut merkezin tadilatının yapılmasının ardından BEYMER'e kayıtlı özel gereksinimli çocuk ve gençler, yeniden eğitimlerine başladı.

Yeni eğitim döneminin ilk gününde, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Fidan Gül ve Müfit Yetkin ile belediye meclis üyeleri atölyelere katılarak özel çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı.