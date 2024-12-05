Beykoz Meclisi'nde Sigorta Krizi

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Beykoz Belediye Meclisinde, AK Parti Grubu tarafından belediyede sigortasız işçi çalıştırdığı iddialarına yönelik verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, belediyenin sigortasız işçi çalıştırdığı iddialarına ilişkin konuştu.

Deliak, eski adı "AKDEM" olan "Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi"nde, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 20 çalışanın sigortasız çalıştırıldığı şeklinde haberlerin kamuoyunda yer aldığını söyledi.

Bu kişilerin ekim ayında sigorta çıkışlarının verilmesine rağmen aynı iş ve pozisyonda sigortasız çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Deliak, "Bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince de bir inceleme başlatıldığı haberlerde yer aldı. Beykoz Belediyemizin sosyal medya hesabından yapılan 'haberin gerçeği yansıtmadığı' ifade edilmekle beraber söz konusu yerde toplam 6 kişinin gönüllü hizmet verdiği 3 Aralık 2024 itibarıyla resmi personel olarak göreve başladıkları belirtildi." diye konuştu.

Açıklamayla beraber çelişkili durumun ortaya çıktığına dikkati çeken Deliak, şöyle devam etti:

"Konunun kamuoyuna yansıdığı ve inceleme başlatıldığı gün ilgili işçilerin sigorta girişlerinin yapılması, 3 Aralık'a kadar personelin sigortasız çalıştırıldığının bir itirafı mıdır? Belediyemizde gönüllü olarak hizmet verme şeklinde bir uygulama var mıdır, varsa sigortasız, gönüllü hizmet veren kaç personel bulunmaktadır? Gönüllü hizmet veren bu kişilerle belediye arasında işçi-işveren ilişkisi yoksa neden 3 Aralık itibarıyla bu kişilerin sigorta girişi yapılmıştır? Eğer bu durum ortaya çıkmasaydı, sigortasız çalıştırılma durumu belirsiz bir süre devam mı edecekti? Bu personeller sigortasız çalıştırıldıkları dönemde ücret almış mıdır, almışsa bu maaşlar hangi usulle ödenmiştir?"

AK Parti Grubunca verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

Mecliste, Beykoz Belediyesi 2025 yılı ücret tarifesine ilişkin madde de görüşüldü.

AK Parti'den zamma ilişkin aykırı teklif

Oylama öncesi söz alan AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin, tüm hizmet birimlerinde en az yüzde 50 zam yapıldığını kaydetti.

Belediyeye bağlı tesisler, plaj ve otoparklar için bugüne kadar meclisin fiyat tarifesi belirlediğini anlatan Şahin, yıl içerisinde fiyatları belirleme ve tarifede ifade edilmeyen hizmet satışı için belediye başkanına yetki verilmesini eleştirdi.

Kültür Müdürlüğünün sinema ve tiyatro ücretlerine yüzde 150'ye varan zam yapıldığına dikkati çeken Şahin, pazar yeri fiyatlarının da metrekare fiyatının 182 liradan 520 liraya yükseltildiğini anlattı.

Şahin, fiyatların geri çekilerek yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zam yapılması için aykırı teklif sundu.

AK Parti'nin bu teklifi yapılan oylama ile reddedildi.

Böylece zam teklifi komisyondan geldiği ilk haliyle oy çokluğuyla kabul edildi.