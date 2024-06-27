Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içinde 2 kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki teknenin, Poyrazköy Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Paylaşımda, teknenin, "Tahlisiye-1" botunca yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
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