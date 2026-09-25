Beykoz Riva'da arızalanan 3 kişinin bulunduğu tekne Tahlisiye-10 botuyla kurtarıldı

Beykoz Riva'da arızalanan 3 kişinin bulunduğu tekne Tahlisiye-10 botuyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı. Tekne, Tahlisiye-10 botuyla yedeklenerek Riva Deresi'nde emniyete alındı.
Beykoz'da Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, Riva Deresi'nde emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, içerisinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Tekne, Tahlisiye-10 botuyla yedeklenerek Riva Deresi'nde emniyete alındı.
Kaynak: AA
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