Beylikdüzü 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

06.04.2026 16:21
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde 2025 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla onaylandı.

Beylikdüzü Belediyesinin nisan ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, Beylikdüzü Belediyesi denetim raporunda yatırımların yüzde 15-20 bandına sıkıştığını söyledi.

Bu tablonun, kaynakların yeterince yatırıma dönüşmediğinin göstergesi olduğunu belirten Abuş, "Belediyenin toplam borç yükünün bütçenin yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşmış olması ciddi bir mali risk oluşturmaktadır. Yüzde 75 borçla Beylikdüzü ekonomik olarak iflas etmiştir. Tahsilat oranlarındaki yetersizliklerde, özellikle kira gelirlerinin yüzde 54 seviyesinde kalması da mali disiplin açısından dikkat çekici zafiyet olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Abuş, Beylikdüzü Belediyesi yönetiminin, belediye işlerini yapamadığını belirterek, "Beylikdüzü çok güzel ilçe ama neresini tutsak elimizde kalıyor. Beylikdüzü'nü 2014'te aldığınız günden beri performansınız iyi değil. 2014'te burada Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. AK Parti döneminde ilçede hiç arsa satışı yapılmamıştır ama Ekrem İmamoğlu geldiğinde 6 ay sonra yaklaşık 150 bin metrekare hasılat paylaşımı ve bazı alanlarla alakalı hızlı şekilde satışa başladı. Bir plan vardı, onu oraya getiren bir arkadaş grubu vardı. Bugün Beylikdüzü'nde satılan bütün araziler CHP dönemindedir." diye konuştu.

Belediyenin söz verdiği birçok projeyi yerine getirmediğini söyleyen Abuş, bunları gündeme getirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan ise "Tahir Bey 'Beylikdüzü'nde yatırımlarla ilgili bir şey göremiyoruz.' diyor, sürekli de söylüyor. Size her zaman söylüyorum. CHP sosyal belediyecilik anlayışı Beylikdüzü'ne geldiğinden beri ilçe yatırımlarla tanıştı. Gerek altyapı noktasında gerek üstyapı noktasında buradaki hizmetlerin büyük bölümü CHP yönetiminde oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

Mecliste 1. ve 2. başkanvekili ile komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantıda belediyenin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi tarafından sunuldu.

Sunumun ardından rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

