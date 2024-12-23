Beylikdüzü Ambarlı Limanı\'nda Konteyner Gemisi Yan Yattı

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BEYLİKDÜZÜ Ambarlı Limanı 'nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Geminin yan yattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü, Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılan Komor Adası bandralı ANMAH isimli kuru yük gemisi saat 04.00 sıralarında dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı. Gemide görevli 15 mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken denize atlayan 5 kişi ise kendi imkanlarıyla denizden çıktı. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

O ANLAR KAMERADA

Geminin yan yattığı ve personelin tahliye edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.