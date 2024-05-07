Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültür-Sanat Sezonu Son Ayında Dolu Program - Son Dakika
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Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültür-Sanat Sezonu Son Ayında Dolu Program

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, usta isimlerin geçit törenine ev sahipliği yapacak ve bir dizi konser ve tiyatro oyunuyla kültür-sanat sezonuna veda edecek.

07.05.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), ilçede kültür-sanat sezonunun son ayında bir dizi etkinliğine ev sahipliği yapacak. Merkez, Altan Erkekli, Erkan Can, Güven Kıraç, Melek Baykal, Şevket Çoruh ve Sumru Yavrucuk gibi usta isimlerin geçit törenine şahitlik edecek.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, bu ay sahnelenecek bir dizi konser ve tiyatro oyunuyla kültür-sanat sezonuna veda edecek. BAKSM'de bu ay Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Anton Çehov'un "Ayı ve Bir Evlenme Teklifi" oyunu da dahil olmak üzere dolu bir program İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.  Usta sanatçılar Altan Erkekli ve Veysel Diker'in ortaoyunu geleneğine sanat müziğini de serpiştirerek sahneye uyarladığı hicivli güldürüsü "Ortadaki Oyun" seyircisini bekliyor olacak.

Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat'ın performansıyla "Meksika Açmazı" seyircilerden aldıkları açmazlarla ve her biri birbirinden farklı bir sahne gösterisiyle, kesintisiz kahkaha vadedecek. Yıldıray Şahinler'in yönettiği, Levent Ülgen, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Güven Kıraç'ın aynı sahneyi paylaştıkları "Alevli Günler"de ise çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, izleyenleri ağlanacak hallerine güldürecek.

Sermet Erkin'in illüzyon gösterisi, Rüştü Onur Atilla'nın başrolünde yer aldığı "On Yıl Sonra" oyunu, Nedim Saban'ın rekor kıran oyunu "Şen Makas", Yurdaer Okur'dan Nazım Hikmet performansı, Tolga Pancaroğlu'ndan Fidel Castro'nun hayatı, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun absürt güldürüsü "Bir Baba Hamlet" ve Sumru Yavrucuk'un ses getiren tek kişilik komedisi "Shirley", mayıs ayının yoğun programında birbirini izleyecek.

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak sahnelenen oyunları da mayıs ayı boyunca ücretsiz izlemek mümkün olacak.

Kültür-sanat sezonunun son ayında Beylikdüzü müziğe de doyacak. Anadolu müziğini Batı enstrümanlarıyla kullanan Ahmet Aslan, ay sonunda müzikseverlerle bulaşacak. TSM konserleri de BAKSM'de dinleyicisini bekliyor olacak.

Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültür-Sanat Sezonu Son Ayında Dolu Program - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültür-Sanat Sezonu Son Ayında Dolu Program - Son Dakika
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