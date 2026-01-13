Murat Çalık'ın Ameliyatı Sonrası Avukatı Koçhan'dan Açıklama: "Tekrar Başvurumuzu Gerçekleştireceğiz, Tahliye Edilmesini Bekliyoruz" - Son Dakika
Murat Çalık'ın Ameliyatı Sonrası Avukatı Koçhan'dan Açıklama: "Tekrar Başvurumuzu Gerçekleştireceğiz, Tahliye Edilmesini Bekliyoruz"

13.01.2026 16:02  Güncelleme: 17:23
İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün ikinci kez ameliyata alındı. Avukatı Melih Koçhan, cezaevi şartlarının müvekkilinin sağlığına zarar verdiğini belirterek tahliye başvurusu yapacaklarını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve bugün ameliyata alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yeğeni ve avukatı Melih Koçhan, "Bu kitlenin riskli olduğu tespit edildiğinde başvurumuzu geçen hafta gerçekleştirmiştik. Şimdi tekrar tahliye başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Müvekkilimizin cezaevi şartlarında kalamayacağı çok bariz açık belli, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden ameliyat edildi.

Daha önce iki kez kanseri yenen Mehmet Murat Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat edildi, anjiyo operasyonu geçirdi. İki kez kemik biyopsisi uygulanan Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çalık'ın ameliyatının ardından açıklama yapan Çalık'ın yeğeni ve avukatı Melih Koçhan, "Gergin bir bekleyişti. Aile olarak herkes çok gergindi. Sabah 9.30 gibi öncelikle operasyon yapılacak olan bölgeye bir işaretleme yaptılar. Onun akabine de operasyona alındı. Yaklaşık 3 saate yakın bir operasyon gerçekleşti. Ben az önce kendisini ziyaret ettim. İyi geçtiğini söyledi. Doktorlarla görüşerek tam detayını öğrenemedik şu andaki sürecin. Ancak orada kitlenin alındığını ve bir patolojik süreç olacağını, patolojiye yollanacağını öğrendik. Bu da yaklaşık herhalde 10-15 gün sürer. Oradan gelecek sonuç bizim için önemli. Temennimiz oradaki sonucun tabii ki de temiz olması" diye konuştu.

Bugün ayrıca açık görüş kapsamında Çalık ile aile üyelerinin görüşebileceğini söyleyen Koçhan, "Zaten normalde yasal olarak salı günleri açık görüş hakkımızdı. Bütün aile burada. 10 kişilik bir listemiz var aileden. Ailemizin bireyleri bugün şu anda kapıda bekliyorlar" dedi.

"Evladını görünce daha mutlu oldu"

Gazetecilerin soruları üzerine Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık'ın durumuna ilişkin de bilgi veren Koçhan, "Geçmişte bu süreci yaşamış olduğu için çok tedirgindi. Sabah çok kötü durumdaydı. Kendisini zor ayakta tutabildik, ikna ettik. Sürecin güzel olacağını söyledik. Şu anda evladını görünce daha mutlu oldu, oğlunun yanına girecek. O da ona ayrı bir motivasyon sağlayacak. Şu anda durumu iyi" ifadelerini kullandı.

"Süreci gerekli müracaatları yaparak yürüteceğiz"

Avukat Melih Koçhan, Çalık'ın tahliyesi için başvuruları yineleyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz zaten ilk bu kitlenin riskli olduğu tespit edildiğinde başvurumuzu geçen hafta gerçekleştirmiştik. Şimdi tekrardan bir tahliye başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Tabii buradan gelecek olan patoloji raporu çok önemli bizim için. Ancak müvekkilimizin cezaevi şartlarında kalamayacağı çok bariz açık belli. Bu önceki raporlarında da açıkça dile getirilmişti. Biz bu raporumuzun doğrultusunda tekrardan başvurumuzu yapacağız. Tabii ki müvekkilimizin öncelikle şu anda başka adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini bekliyoruz. İnşallah talebimiz olumlu değerlendirilir. Önemli olan başkanımızın sağlığı iyi olsun. Ondan sonra bir süreci gerekli müracaatları yaparak yürüteceğiz."

Kaynak: ANKA

Mehmet Murat Çalık, Yerel Haberler, Beylikdüzü, Politika, Cezaevi, Güncel, İzmir, Son Dakika

