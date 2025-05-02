Beylikdüzü Belediyesi, Çevre Gönüllüleriyle İstişare Toplantısı Düzenledi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde çevre gönüllülerini ağırladı. Belediye, daha temiz bir Beylikdüzü için gönüllü vatandaşların katılımına açık bir istişare süreci başlattı.

Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği, karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımını sağlayan Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ilçedeki çevrecilerin de katıldığı bir tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Etkinlikte, vatandaşlar belediyenin projeleri ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirilirken; onların talepleri dinlendi ve ilgili müdürlüklere yönlendirilmek üzere notlar alındı.

Gönüllülerden ilham veren fikirler

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, ilçedeki çevre denetimleri, atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetleri ile ilgili bilgi sunulan vatandaşlara Beylikdüzü'nde bir gönüllülük ağı oluşturmak ve çalışmaları hep beraber yönetmek amacıyla önerileri de soruldu. Çevreyi korumanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten katılımcılar, bir sonraki projelere de ilham olabilecek fikir önerilerinde bulundu.