Beylikdüzü Belediyesi Dünya Engelliler Haftası'na özel etkinlikler düzenledi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Dünya Engelliler Haftası'na özel etkinlikler düzenledi

Engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'na özel bir dizi etkinlik düzenledi.

16.05.2024 16:26
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(İSTANBUL) - Engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'na özel bir dizi etkinlik düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Beylikdüzü Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Engelsiz Yorum Söyleşileri"nin ilk gününde engelli hakları savunucusu Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, ikinci gününde Şişli İşitme Engelliler ve Aileleri Dernek Başkanı Güler Dağıdır, üçüncü gününde ise Op. Dr. Evren Fehmi Atay konuk oldu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşilere ek olarak el emeği sergisi de ziyarete açıldı. Özel öğrencilerin el emeği ürünlerinin yer aldığı "Engelsiz Yaşam Sergisi" Hanımeli Sergi Salonu'nda 17 Mayıs'a (yarın) kadar görülebilecek.

Ahmet Bağbekleyen moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin ilk gün konuğu olan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, kendi hikayesini, derneğin hikayesini ve geçmişten bugüne engelli hakları mücadelesini anlattı. Boyraz, derneğin 1960'tan bu yana engelli bireylere yönelik yasal düzenlemelerin hazırlık süreçlerinde eksiksiz yer aldığını söylerken, ilk kez 1976'da 2022 sayılı yasayla muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması gündeme geldiğinde, engellilerin de derneğin çabaları sayesinde sonradan kapsama alındığını hatırlattı.

"KAMU HİZMETİ VERENLER İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMELİ"

Söyleşilerin ikinci gününde Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Güler Dağıdır, bir sivil toplum örgütü yöneticisi ve işitme engelli bir bireyin annesi olarak yaşadıklarını anlattı. Dağıdır, "Karakolda tercüman bulamayan bir işitme engellinin ifade vermek için 48 saat beklediği oluyor" dedi. Dağıdır, engellilerin ayrımcılıktan koruması için öncelikle kamu personelinin temel düzeyde işaret dilini öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE KALÇA ÇIKIĞINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Son gün ise akademisyen ve ortopedist hekim Evren Fehmi Atay, engelli alt grupları içinde en geniş grubu oluşturan ortopedik engellilerin sorunlarını ve ortopedi biliminin önemini anlattı. Hangi durumlarda cerrahi müdahale gerektiğini açıklayan Atay, "Bir ağrı üç günden uzun sürerse, uzmana görünmek gereklidir" diye konuştu.

Ülkedeki ortopedi konusundaki genel bilgi eksikliğine de değinen uzman doktor, Türkiye'nin kundak adeti nedeniyle kalça çıkığında dünya birincisi olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında bir günlük temsili askerlik görevi için birliklerine uğurlanan Anıl Şentürk, Anıl Arslan, Yasin ve Can ise yola çıkmadan önce Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Belediye binası bahçesinde düzenlenen törende engelli gençlere sarılıp, onlarla tek tek tokalaşan Başkan Çalık, hepsine birer Türk bayrağı hediye ederek 'Yolunuz açık olsun' dedi.

Kaynak: ANKA

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