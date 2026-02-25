Beylikdüzü Belediyesi'nden Ramazana Özel Cami Gezisi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla ilçe sakinlerine özel cami gezi programı düzenliyor. Program kapsamında katılımcılar, İstanbul'un önemli ibadet mekanlarını ziyaret ediyor.

Gezi çerçevesinde; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii ziyaret eden katılımcılar, ramazanın ruhuna uygun olarak düzenlenen programda hem ibadetlerini gerçekleştirebiliyor hem de bu tarihi ve manevi değeri yüksek mekanları yakından görme imkanı buluyor.

Kontenjanlar sınırlı

Kontenjanların sınırlı olduğu programa ilçede ikamet eden 18-70 yaş arası tüm vatandaşlar katılabiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezi programının ilk tur kontenjanı kısa sürede dolarken, mart ayında düzenlenecek programa katılmak isteyenler online kayıt ve detaylı bilgi için belediyenin sosyal medya hesaplarına ya da 444 09 39 numaralı çağrı merkezine ulaşabilecek.