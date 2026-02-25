Beylikdüzü Belediyesi'nden Ramazana Özel Cami Gezisi - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi'nden Ramazana Özel Cami Gezisi

25.02.2026 16:45  Güncelleme: 18:48
Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için ilçe sakinlerine yönelik özel bir cami gezi programı düzenliyor. Katılımcılar, İstanbul'un önemli ibadet mekanlarını ziyaret ediyor.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla ilçe sakinlerine özel cami gezi programı düzenliyor. Program kapsamında katılımcılar, İstanbul'un önemli ibadet mekanlarını ziyaret ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle birlikte yaşamak amacıyla özel bir cami gezi programı başlattı. Ramazan boyunca gerçekleştirilecek program kapsamında katılımcılar, İstanbul'un önemli ibadet mekanlarını ziyaret etme fırsatı buluyor.

Gezi çerçevesinde; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii ziyaret eden katılımcılar, ramazanın ruhuna uygun olarak düzenlenen programda hem ibadetlerini gerçekleştirebiliyor hem de bu tarihi ve manevi değeri yüksek mekanları yakından görme imkanı buluyor.

Kontenjanlar sınırlı

Kontenjanların sınırlı olduğu programa ilçede ikamet eden 18-70 yaş arası tüm vatandaşlar katılabiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezi programının ilk tur kontenjanı kısa sürede dolarken, mart ayında düzenlenecek programa katılmak isteyenler online kayıt ve detaylı bilgi için belediyenin sosyal medya hesaplarına ya da 444 09 39 numaralı çağrı merkezine ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden Ramazana Özel Cami Gezisi - Son Dakika

