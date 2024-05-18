Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali, çeşitli spor aktiviteleri ve Off The Record konseriyle renkli bir gün yaşattı.

18.05.2024 14:10
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali, üçüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleşen çeşitli spor aktivitelerinde keyifli saatler geçiren vatandaşlar, günün sonunda da Off The Record grubunun konseriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kırlangıç Gençlik Festivali, ilçe halkını Yaşam Vadisi'nde buluşturmaya devam ediyor.

Festivalde her yaş grubundan vatandaş; ayak tenisinden basketbola, DJ gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlikle doyasıya eğlendi.

Gün sonunda ise 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Off The Record grubu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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