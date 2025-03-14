Beylikdüzü Belediyesi Ramazan'da 5 Bin Yardım Kolisi Dağıtıyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Ramazan'da 5 Bin Yardım Kolisi Dağıtıyor

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere 5 bin gıda ve erzak yardım kolisi hazırladı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dayanışma ve birlik mesajları vererek sosyal belediyeciliği öne çıkardıklarını ifade etti.

14.03.2025 16:13  Güncelleme: 16:39
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma köprülerini güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda ve erzak desteği sağlamak için hazırlanan toplam 5 bin yardım kolisini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Koli dağıtımına çıkacak ekip arkadaşlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir kent olmaya devam edecek" mesajı verdi.

Ramazan ayı boyunca ilçedeki dayanışma ruhunu daha da üst seviyelere taşımayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Belediye, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda ve erzak desteği sağlamak için hazırlanan ve içerisinde yağdan bakliyata, şeker ve tuzdan çaya kadar pek çok ürünün bulunduğu yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıyor.

Toplamda 5 bin kolinin dağıtımı devam ederken, belediyenin tüm başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekipleri de dağıtım için yola çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dağıtım öncesinde ekip arkadaşlarıyla Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde bir araya geldi.

"Sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıma ideali olan bir belediyeyiz"

Beylikdüzü'nde dayanışma köprülerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, "Milletimizin zor zamanlardan geçtiğinin farkındayız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmemiz gereken zaman dilimlerindeyiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıma ideali olan bir belediyeyiz. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sürdürülebilir işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de hizmet araçlarımızla birlikte bütün ekip arkadaşlarım yola çıkacak, komşularımıza selamımızı götürecekler. Beylikdüzü birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir kent olmaya devam edecek. Bir kez daha tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Bu zor günler de geçecek. Biz onların her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Ramazan'da 5 Bin Yardım Kolisi Dağıtıyor - Son Dakika

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