Beylikdüzü Belediyesi Sahaf Söyleşileri Başlıyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Sahaf Söyleşileri Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Sahaf Söyleşileri yarın başlıyor. Kitapseverler, alanında uzman konuklarla buluşacak.

21.08.2024 16:50
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından "11. Barış ve Sevgi Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri yarın başlıyor.

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda 25 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek söyleşilerde, her biri alanında uzman konuklar, kitapseverlerle buluşacak.

Moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstleneceği ve her gün 18.30'da başlayacak söyleşilere, yarın Murat Meriç, 23 Ağustos Osmantan Erkır, 24 Ağustos Ozan Sağsöz, Erman Gören ve Cengiz Özdemir, 25 Ağustos'ta ise Vedat Ozan konuk olacak.

Festival süresince, her gün 21.00'de düzenlenecek kitap mezatlarında ise birçok değerli ve nadide eser, açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Kaynak: AA

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