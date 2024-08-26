Beylikdüzü Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış ve Madalya Töreni

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış ve madalya töreni, Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini vurgulayarak, " İstanbul'un 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bugün burada altı yaşında olan bir çocuğumuz, 2036 yılında İstanbul Olimpiyatları'nda sporcu olarak yarışabilir ve Beylikdüzü'nden çıkacak evlatlarımız madalyalar ile bizleri buluşturur" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yaz dönemi boyunca verilen eğitimler sona erdi. Eğitimler sonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış ve madalya töreni Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu'nda yapıldı.

Törene, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı. 22 farklı tesiste, 3'ü engelli branşı olmak üzere toplam 16 branşta eğitim gören 5 bin 512 öğrenci, madalyalarını almanın gururunu yaşadı. Etkinlikte, gün boyunca süren aktivitelerin yanı sıra çeşitli ikramlar da yapıldı. Yaz Spor Okulları'nı başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, öğrencilerle bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Başkan Çalık törende yaptığı konuşmada, "Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımızın daha güzel yarınlara sahip olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sportif faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. Başkan Çalık ayrıca, sporu sadece fiziksel bir üstünlük değil, anlayış, zeka ve ahlakla birlikte gelen bir değer olarak gördüklerini de vurguladı.

"İstanbul'un 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması için büyük bir mücadele içerisindeyiz"

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek, "İstanbul'un 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bugün burada altı yaşında olan bir çocuğumuz, 2036 yılında İstanbul Olimpiyatları'nda sporcu olarak yarışabilir ve Beylikdüzü'nden çıkacak evlatlarımız madalyalar ile bizleri buluşturur. Bu hedef, çocuklarımızı 12 yıl boyunca çalıştırarak elit bir sporcu haline getirebilir. İstanbul'u olimpiyatlar şehrine dönüştürebiliriz. Kültür, turizm ve sporla canlanan kentler ve yaşam kalitesi o kentlerde kalıcı hale gelir. Olimpiyat ruhu, kutuplaşmayı ortadan kaldırır ve milleti bir araya toplar" ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 2036 Olimpiyatları hayaline yüzde yüz destek verdiklerini de belirterek, "Her şey düşlemekle başlar ve hayaller gerçeğe dönüşür. Ekrem Başkan'ımızın bu yoldaki başarılarını destekliyor ve kendisine başarılar diliyoruz" dedi.