"9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" Yarın Başlıyor

07.05.2026 14:55  Güncelleme: 14:56
9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, klasik müziğin seçkin yorumcularını sanatseverlerle buluşturacak. Açılış Nemeth Quartet'in konseriyle yapılacak, kapanış ise Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın 'Kuşaklar Ötesi' konseriyle gerçekleşecek.

(İSTANBUL) - 9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 8–10 Mayıs 2026 tarihleri arasında klasik müziğin seçkin yorumcularını sanatseverlerle buluşturacak. Oda müziğinden senfonik eserlere uzanan festival programı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik tutkunlarına özel bir deneyim sunacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek "Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" yarın başlıyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında oda müziği, nefesli topluluk repertuvarı ve senfonik eserlerden oluşan zengin programıyla izleyicileri müziğin derinlikli dünyasına davet eden Beylikdüzü Klasik'in açılışı, Nemeth Quartet'in "Zamansız Notalar" isimli konseriyle gerçekleşecek.

Kapanışta Beylikdüzü'nün genç yetenekleri sahnede

9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da sahneye çıkacak Anadolu Nefesli Beşlisi ise "Seslerin Buluşması" konseriyle nefesli çalgıların renkli ve dinamik tını dünyasını yorumlayacak. Farklı dönemlerden seçilen eserlerle şekillenen konser programı, güçlü artikülasyonlar ve etkileyici müzikal geçişlerle izleyicilere canlı bir atmosfer sunacak.

Festivalin kapanışı ise 10 Mayıs'ta Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın "Kuşaklar Ötesi" konseriyle yapılacak. Şef Tarık Tal yönetimindeki orkestraya piyano, viyola ve viyolonsel solistleri eşlik edecek. Beylikdüzü'nün genç yeteneklerinden oluşan orkestra repertuarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yatacak.

Kaynak: ANKA

