9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri Başladı

09.05.2026 12:42  Güncelleme: 14:25
(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri başladı. Festivalin açılışı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nemeth Quartet'in "Zamansız Notalar" konseriyle yapıldı.

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri başladı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında sahne alan Nemeth Quartet, "Zamansız Notalar" konseriyle dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Türkiye'nin önde gelen oda müzik topluluklarından Nemeth Quartet, farklı dönemlere ait eserleri yorumlayarak sanatseverlere klasik müzik dolu bir gece sundu.

MÜZİK GÜNLERİ ÜÇ GÜN SÜRECEK

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Akademi Danışmanı ve Orkestra Şefi Tarık Tal açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nde üç gün boyunca insanlığın ortak mirası ve duyguların en saf hali olan klasik müziğin büyülü yolculuğuna çıkacağız. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz festivalimizin mimarı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve vizyonuyla her zaman yanımızda olan Başkanımız Mehmet Murat Çalık'tır. Başkanımızın klasik müziğe olan inancı, bu sanat dalına verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Kendisi bir konuşmasında klasik müzik temalı etkinliklerin belediyelerde çok fazla olmadığını üzülerek belirtmiştir. Başkanımızın, 'klasik müziğin gelişmesi ve çocuklarımızın müzikle buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz. İstiyorum ki Beylikdüzü'nde Beylikdüzü Klasik sonsuza kadar devam etsin' sözlerinin ışığında kendisine saygılarımızı ve özlemimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa sürede kendisi bu güzel etkinliklerde bizlerle beraber olur. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sanatla dolu bu güzel festivalde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız."

10 Mayıs'a kadar sürecek festival kapsamında bugün saat 20.30'da Anadolu Nefesli Beşlisi, "Seslerin Buluşması" konseriyle sahne alacak. Festivalin finalinde ise Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, saat 20.00'da "Kuşaklar Ötesi" konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

